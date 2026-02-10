聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「裏返す」だ。――◆――◆――押し込まれた守備から繰り出すロングカウンター。あるいは自陣でのポゼッション時にハイプレスをかけてきた相手に対して、縦にボールを出してプレッシャーを回避したり、相手ディフェンスの裏のスペースを活用するシーンなどに使われる。チームの戦術的な意味合いで使われることもあれば、偶