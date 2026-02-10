転倒後の救急搬送から一夜明け、自身のSNSで心境をつづったリンゼイ・ボン(C)Getty Images現地時間2月8日に行われたミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー女子滑降で激しく転倒。その場でヘリコプターで救急搬送され、左足の骨折による緊急手術を余儀なくされた41歳のリンゼイ・ボン（米国）が、一夜明けた9日に自身のインスタグラムを更新。「私の五輪の夢は、思い描いていたような結末を迎えませんでした」などと、心境を明