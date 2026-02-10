兵庫県新温泉町では「かきもち」作りが最盛期を迎えています。暖簾のように吊るされた色とりどりの「かきもち」。新温泉町春来では、毎年寒さが厳しくなるこの時期に廃校になった学校を利用して、かきもち作りが行われています。かきもちは、地元産のもち米で作った餅を、３ｍｍほどの薄さに切って約２週間乾燥させます。そのあと、藁で結んで吊るしさらに２週間ほど乾燥させたら完成です。（春来てっぺん中村眞一さん）