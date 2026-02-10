元AKB48の大和田南那さんは2月9日、自身のInstagramを更新。2024年に挙げた結婚式の写真を公開しました。【写真】美男美女の挙式ショット「お綺麗ですし、本当に本当に可愛いです」「実は2024年2月8日に結婚式挙げました」と報告した大和田さん。投稿には挙式した際のすてきな写真を2枚載せています。1枚目は共に純白のウエディングドレス、タキシードを着用した夫婦ショット、2枚目は互いの指輪が光る手元のツーショットです。続