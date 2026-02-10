滋賀県は休館中の県立琵琶湖文化館の建て替えに約５６億円を充てると発表しました。大津市にある滋賀県立琵琶湖文化館は県内で最も古い博物館ですが、施設の老朽化により２００８年から休館しています。建物の中には、大津事件でロシア皇太子・ニコライ２世が切りつけられたサーベルなど、１万点を超える国宝や重要文化財が収められています。これらの貴重な資料を広く公開するため、県は２月９日、施設の移転と建て替え、