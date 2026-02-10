ABEMAは「ABEMA PPV」にて、アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ初となるフェスイベント『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』9公演を、2026年2月21日より3日間にわたり生放送することを発表した。公演のチケットを2月10日正午より発売をスタートさせた。【画像】懐かしい！名場面チラリ公開された『エヴァ フェス』ビジュアル『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』は、神奈川・横浜アリーナ