アメリカのトランプ大統領は9日、カナダとの貿易問題をめぐり、カナダ・オンタリオ州とアメリカ・ミシガン州を結ぶ橋の開通を阻止すると発表しました。トランプ大統領は9日、SNSで「カナダは数十年にわたりアメリカを非常に不当に扱ってきた」と述べ、カナダ・オンタリオ州でアメリカの飲料の一部が取り扱い拒否されているなどと主張しました。トランプ氏は「さらに悪いことに、カナダのカーニー首相は中国と協定を結ぼうとしてい