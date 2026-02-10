9日、熊本市の加勢川に軽ワゴン車が転落しました。けがをした人はいませんでした。 ＜写真を見る＞川に落ちた軽乗用車なぜこの状態に？ 底まで見える透き通った川に、1台の軽ワゴン車が転落しています。 記者「車体の下半分は水に浸かっていて、車体の上部も傷やへこみなど損傷している様子がうかがえます」 消防によりますと、正午ごろ、熊本市中央区の加勢川に60代の男性が運転する軽ワゴン車が転落しました。 目撃した人