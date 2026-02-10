熊本市は来年度の一般会計当初予算案を発表しました。 【写真を見る】熊本市の来年度一般会計当初予算案3年連続で過去最大渋滞対策や子育て支援などに重点 総額は約4378億円で、当初予算案としては3年連続で過去最大を更新しました。 予算案のうち、主な事業では、西環状道路の整備や、自動運転バスの実証運行などの渋滞対策に約132億円。 婚活支援や不妊治療費の助成などの子育て支援に約725億円を盛り込んでいます。 ま