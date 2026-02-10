東京地検特捜部は10日、モーター大手「ニデック」の工作機械大手「牧野フライス製作所」に対する株式公開買い付け（TOB）を巡るインサイダー取引事件で、金融商品取引法違反の疑いで東京都港区の会社役員伊東一輝容疑者（38）を逮捕した。インサイダー事件での逮捕者は5人目。伊東容疑者の逮捕容疑は、三田証券の元取締役仲本司容疑者（52）ら4人と共謀し、ニデックがTOB実施を決定した事実を知り、公表前の2024年9〜12月に牧