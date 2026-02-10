31億円にのぼる不適切な金銭の受領が明らかになったプルデンシャル生命保険は、2回目の会見を開き、第三者委員会を設置し、営業社員の在職中の不適切な行為については全額補償すると発表しました。プルデンシャル生命保険・得丸博充社長：誠に申し訳ございませんでした。お客さまへの補償、原因の徹底究明および再発防止を最重要事項として取り組んでまいります。プルデンシャル生命保険では、社員ら100人余りが顧客から金銭をだま