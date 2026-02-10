日本郵便への処分通知の終了を発表する金子国交相＝10日午前、国交省日本郵便が配達員の酒気帯び点呼を適切に実施していなかった問題で、国土交通省は10日、点呼の不実施や記録簿の改ざんのあった47都道府県の郵便局計1862局に対し、配達用軽バン計3333台の使用停止処分通知を終えたと発表した。日本郵便によると、軽バンはゆうパック配達の主力。配送の外部委託で使用停止の穴埋めを図ってきた他、委託業者を確保するのが難し