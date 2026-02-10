「日本ハム春季キャンプ」（１０日、名護）ＷＢＣ日本代表コンビの伊藤大海投手と北山亘基投手が、そろってライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板した。伊藤は打者のべ５人に安打性１本、１四球、１奪三振。水野にいきなり中堅フェンス前に運ばれたが、万波から外角直球で空振り三振を奪うと、矢沢は二ゴロ。新外国人のカストロには四球を与えたものの、最後は水野を二ゴロとした。２４球中、ストライクが１５球、ボール