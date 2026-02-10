モスフードサービスは、2月5日〜3月15日の間、「モスプレミアム千駄ヶ谷店」及び「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」の2店舗において、「TABASCOソース」を使用した「和牛バーガー チポトレ＆ベーコンTABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベリーソフトクリームTABASCOハバネロソース使用」を期間限定で新発売する。また、店内には7種類のTABASCOソースを用意し、好みでメニューをアレンジできる。モスプレミアム「モ