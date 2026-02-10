【モデルプレス＝2026/02/10】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」（3月30日放送スタート予定）の主題歌がMrs. GREEN APPLEによる 「風と町」に決定したことが発表された。【写真】役作りで増量、ミセス大森の朝ドラ「あんぱん」ビジュアル◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅