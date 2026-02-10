【モデルプレス＝2026/02/10】女優の秋野暢子が、2月9日までに自身のInstagramを更新。ガラスアートの作品を公開した。【写真】69歳朝ドラヒロイン「センス抜群」盆栽風の桜をイメージしたガラスアート◆秋野暢子、ガラスアート作品披露過去の投稿で、ガラス教室に通っていることを報告していた秋野。この投稿では「桜並木 少しちいさな桜に鳥 盆栽風の桜です」と記し、様々なピンク色のガラスが敷き詰められた桜のガラスアートを3