〈韓国発フライドチキン「bb.qオリーブチキンカフェ」とは〉『bb.qオリーブチキンカフェ』は、1995年に韓国で誕生したフライドチキンブランドだ。世界25カ国以上で2,500店舗以上を展開している。日本には2016年12月に1号店を出店し、現在、都市部を中心に15店舗を展開。日本では株式会社ワタミが運営している。店舗ではフライドチキンを主力商品とし、オリーブオイルを配合したフライオイルを使用したサクサクな衣とジューシーな肉