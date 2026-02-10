寿司チェーン「魚べい」「元気寿司」は2月10日から、国産食材を中心に旬の味覚を楽しめる『旬味フェア』を開催している。今回のフェアでは、北海道産の「とろにしん」をはじめ、瀬戸内産の牡蠣、北海道産のいかや水たこなど、産地にこだわった旬ネタをラインアップ。素材本来の味わいを生かしたメニューを、手頃な価格で楽しめる。フェア商品は数量限定で、なくなり次第終了となる。「魚べい」「元気寿司」■『旬味フェア』ライン