すでに何度も二人きりで会っていて、雰囲気だって悪くないのに、なかなか正式な「彼女」にしてくれない。こちらも悪からず思っている男性であれば、なおさらやきもきしてしまうような状況なのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「何度もデートを重ねているのに『付き合ってください』と言えない理由」をご紹介します。【１】正式にお付き合いするのは、荷が重いと感じるか