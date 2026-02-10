タレントのパク・ナレ、ボーイズグループSHINeeのキーらに違法な医療行為を行った疑いをもたれている“注射おばさん”A氏が、攻撃を目的としたような内容の投稿をした。去る2月9日、A氏は自身のSNSに「チョン（韓国語でチヂミのことを指す）」「ム（韓国語で大根のことを指す）」という文字に関連する写真を公開した。【写真】韓国男性タレント、疑惑の"車内点滴"続けて、MBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす〜シングルのハッピ