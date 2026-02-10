ロッテは、「トッポ 厳選香る抹茶」(2袋入り、想定小売価格税込259円前後)を2月17日に全国で発売する。近年、世界的に抹茶フレーバーへの注目が一段と高まっている。訪日外国人を中心に抹茶フレーバーの人気が高まっており、特に抹茶チョコ市場はインバウンドのお土産などの需要の高まりから、2025年は2024年比で158.6%(SRI+全業態推計販売規模 抹茶フレーバー 3〜8月)と、年々伸長している。そこで、トッポから約3年ぶりとなる抹