【1/8スケール ラジオコントロール 21エンジン 4WDレーシングバギー レディセット インファーノ MP10 カラータイプ1 レッド】 2月発売予定 価格：107,800円 京商はRCカー「1/8スケール ラジオコントロール 21エンジン 4WDレーシングバギー レディセット インファーノ MP10 カラータイプ1 レッド」を2