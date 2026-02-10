広島・大瀬良大地投手が１０日、ブルペン入りした。全球種を交え５０球。１１日の紅白戦で先発する右腕が最終調整を終えた。昨年１０月に自身４度目となる右ひじの手術。「ローテーションをつかみとるために早めに手術させてもらった。ここまで大きなアクシデントなく来れたので、あとはしっかり結果を残したい」と燃えている。新井監督は先発ローテを「横一線」と明言。１０、１１日の紅白戦を競争の「一斉スタート」と位置