香川県公立高校の自己推薦入試2026年2月 香川県の公立高校自己推薦入試の合格発表が10日、行われました。2026年から受験生が合否を確認できるWebサイトで発表されました。 自己推薦入試は2026年2月3日、香川県の公立高校26校で行われました。2652人が受験し、合格者は1402人（上限1435人）でした。平均志願倍率は1.89倍で、2025年と比べて0.14ポイント下がりました。 県外の生徒を対象とした全国募集の試験は、合わ