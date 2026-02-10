米専門データサイトの「ファングラフス」は９日（日本時間１０日）、パワーランキングを発表し、昨季球団初のＷＳ連覇を達成したドジャースが１位に輝いた。同サイトは、大谷翔平投手らを擁するドジャースを１位に格付けし、１００勝６２敗、プレーオフ進出確率は驚異の「９９・１％」と予想。ド軍は全３０球団で唯一１００勝以上と予想されるなど、期待値は高く、「ドジャースは、補強が一切無くても最高レベルだったが、エド