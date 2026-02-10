女優の瀧本美織が９日までにＳＮＳを更新。抜群のスタイルを披露し、話題になっている。自身のインスタグラムにリボンの絵文字とともにダンススタジオでのオフショットを投稿した。下はシンプルなジーンズに白のショート丈のＴシャツを合わせたカジュアルな装いで、ミニＴシャツはへそチラリと見せ、抜群のスタイルを公開。瀧本は髪の毛をタオルで軽く巻くポーズを披露した。この投稿には多数のいいね！が寄せられている。