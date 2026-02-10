岡山市の郊外を環状につなぐ「岡山環状道路」が整備中だ。 岡山環状道路は全長約40kmの壮大な道路計画 渋滞する岡山市内の道路。 岡山市は、人口70万人以上を抱える政令指定都市であり、中四国・関西・山陰の結節点となっているため、東西南北のどの方面からも交通流が集中する都市だ。中心部では古くから生活交通と中長距離の通過交通が混在し、慢性的な渋滞となっている。そこで中心部から中距離交通を分離するため、環状バ