10日朝、森町で住宅を全焼する火事がありました。焼け跡から1人の遺体が見つかっていて、警察と消防は身元の特定を進めています。警察と消防によりますと、10日午前6時前、森町中川で「建物2階の北側の窓から火と煙が見える」と通行人から消防に通報がありました。火事のあった住宅は平屋建ての母屋と2階建ての離れで、ともに全焼して、およそ4時間半後に消し止められました。焼け跡から1人の遺体が見つかっています。この家には親