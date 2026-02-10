県石油商業組合をめぐるガソリン価格のカルテル問題で県は10日、組合に対し「中小企業団体の組織に関する法律」に基づく業務改善命令を出しました。10日、県庁で阿部知事から手渡された改善命令では県石商全体のガバナンスの確立、コンプライアンスの順守、再発防止策などの着実な実行を求めています。ガソリン価格のカルテル問題を巡っては公正取引委員会が去年11月北信支部に対し、「独占禁止法違反」を認定し再発防止を求める「