「豊川用水」の節水率がさらに引き上げられ、水道用水では20%になりました。 【写真を見る】豊川用水 4度目の節水強化 水道用水20% 農業用水・工業用水40% ｢こまめに蛇口の開け閉めを｣ 水源の宇連ダム貯水率4.5% 愛知 豊川用水は豊橋市など東三河の5つの市に水を供給していますが、水源の宇連ダムの貯水率は、2月10日午前0時時点で4.5%となっています。 節水率引き上げ 水道用水で20% 農業用水･工業用水で40% 豊川用水では去年