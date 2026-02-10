誕生から70年を迎えても新作のニュースが伝えられるなど、衰えを知らない『ゴジラ』シリーズですが、その70年の歴史ではゴジラは姿も性格も時代によって変わっているのをご存知でしょうか。そんな多種多様な変化をしてきた歴代のゴジラを、これまでさまざまな「ゴジラ」本を手掛けたテレビマガジン編集部が、さがしもの絵本「さがせ!!」シリーズ最新刊『ゴジラをさがせ!!』から紹介していきましょう。戦争の影響を強く残した大怪獣