2.5L 4気筒のミドシップクーペ英国に拠点を置くウェルズ・モーター・カーズは、車重850kgのミドシップクーペ『ヴェルティージュ（Vertige）』を今年中に約12台手作業で生産し、2027年にはその数を倍増させる予定だ。【画像】原点回帰の2人乗りライトウェイトスポーツカー【ウェルズ・ヴェルティージュを詳しく見る】全22枚ヴェルティージュは同社創業者のロビン・ウェルズ氏が構想したスポーツカーで、2021年のグッドウッド・フ