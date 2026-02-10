8日投開票が行われた衆院選は、自民党が過去最多となる316議席を獲得。単独で「3分の2」を占める歴史的大勝となりました。「数の力」を得た高市総理。今後、“肝いりの政策”が大きく動き出すことになるのでしょうか。【写真で見る】当選した自民党議員たち“裏金議員”も相次ぎ当選自民単独で「3分の2」歴史的大勝も…「勝利の余韻に浸る余裕はない」9日夜、会見に臨んだ高市総理が冒頭語ったのは、週末、列島を襲った寒波に