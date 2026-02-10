JR東日本は、千葉県を走るJR久留里線の久留里駅から上総亀山駅までのおよそ9.6キロの区間を来年4月に廃止することを決めました。この区間は、人口減少や自動車の普及で利用者が大幅に減り、赤字が続いていて、1日あたりの利用者数は民営化した時と比べ91％減少しています。JR東日本が路線を廃止するのは、災害で被災した路線を除くと初めてです。