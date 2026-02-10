元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が9日、自身のインスタグラムを更新。彩り豊かな“作り置きおかず”5品を披露した。【写真一覧】「プロのレベル」ファンが絶賛、渡辺美奈代の彩り豊かな作り置きおかず5品渡辺は「作り置き」と題し、「煮浸し・そぼろ豆腐・金柑入りキャロットラペ・紫玉ねぎ塩麹酢漬け・柚子味噌」と5つの彩り豊かなメニューを紹介。金柑や柚子といった季節の食材を取り入れた