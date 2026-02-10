アイドルグループ・日向坂46が、9月5日・6日に宮崎県・ひなた宮崎県総合運動公園内「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」にて、2回目となる『ひなたフェス2026』を開催することを発表した。【写真】バスの上に乗って登場！『ひなたフェス2024』の模様日向坂46としては2019年より「日本のひなた」をキャッチフレーズとする宮崎県とのつながりを続けており、1回目の『ひなたフェス』を2024年に開催。当時アーティストがライブをす