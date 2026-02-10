東京・町田市で「頭部のない遺体がある」と110番通報がありました。警視庁が捜査を進めています。【映像】現場の様子午前10時半前、町田市森野のJR横浜線の線路の近くで、「頭部のない遺体がある」と目撃者から110番通報がありました。捜査関係者などによりますと、遺体は頭部がなく、腐敗しているということです。現時点で、性別などもわかっていません。警視庁は、身元の特定を進めるとともに、事件や事故、自殺などあらゆ