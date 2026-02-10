NHKは10日、2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」（3月30日スタート）の主題歌は、3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が担当すると発表した。タイトルは「風と町」。25年度前期「あんぱん」で朝ドラ初出演を果たしたボーカルの大森元貴（29）は、続く大役に「光栄」とコメント。朝ドラ出演中に楽曲制作をしていたことも明かした。大森は「お話をいただいたこと、大変光栄に思っています」と歓喜。「個人的に『あんぱん』に出