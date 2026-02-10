三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。去年11月、天皇皇后両陛下ご臨席の下「全国豊かな海づくり大会」が行われた南伊勢町。今年の南伊勢町チームは、全員の力で一本のタスキを最後までつなぐと意気込んでいます。8区にエントリーしている小山実優選手は「（去年は）インフルエンザにかかって出られなかった。今年は体調管理も特に頑張って、当日はアドレナリン