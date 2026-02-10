ハーマンインターナショナルは、オーディオブランド「JBL」よりフラッグシップモデル『JBL 4369』を2026年春に発売することを発表した。 関連：【画像あり】外観や内部に搭載されているドライバー 本製品はJBLの開発拠点「Acoustic Center of Excellence」で設計・開発された、スタジオモニターシリーズの最新フラッグシップモデルだ。 新開発の15インチ（380mm）径ウーファ&#