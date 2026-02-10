LIVゴルフは2026年シーズンの開幕戦「LIVゴルフ・アット・リヤド大会」を7日までサウジアラビアで開催していた。その大会をトータル24アンダーで制したのは、これがデビュー戦のエルビス・スマイリー（オーストラリア）だった。【写真】松山英樹がLIV離脱のケプカを歓迎この大会はツアーとして初めて世界ランキングポイントを獲得する試合にもなった。2月3日、OWGR（公式世界ゴルフランキング）はLIVゴルフに今年から世界ランキン