昨年初シードを獲得した都 玲華。薄芝やディボット跡など、ライの悪い状況で役立つ「バニラピッチ」を駆使する。その独特な打ち方を辻村明志コーチに詳しく分析してもらった。【連続写真】ウェッジを吊るように構えて、手首をロックして打つ都のバニラピッチ◇◇◇ボールに近づき、パットのようにクラブを吊って構え、関節の動きを抑えて打つのが「バニラピッチ」の打ち方です。ヘッドの動きを安定させながら、難しいライで