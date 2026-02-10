読売ジャイアンツの田中将大が自身のインスタグラムを更新。宮崎キャンプのオフに後輩投手たちと「休日ゴルフ」を楽しんだことを投稿した。【写真】ティファニーとジャイアンツのコラボキャップ「TG」ロゴがゴルフ場で映える！カートで自撮りした写真に写るのは後列右から、WBC日本代表メンバーにも選ばれている大勢、山崎伊織、石川達也の3人だ。田中が「今日も楽しかった！」と言う通り、全員がリラックスした表情を浮かべている