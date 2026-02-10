普段はゴルフウェアなだけに、祝い事や式典の席などで見かけると、一際目を引く振袖姿。そこで「振袖が似合う女子プロは誰か」、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。栄えある1位に選ばれたのは、和服が似合うというコメントが多く寄せられた小祝さくらだ。【ランキング】原英莉花に吉田鈴……振袖が似合う女子プロは？ 1位〜10位まとめ【1位】小祝さくら昨年は「明治安田レディス」でツアー通算12勝目、7年連続優勝の継続記録