人気アニメ『鬼滅の刃』バレンタイン＆ホワイトデーイベント2026の実施を記念して、ufotableによる新たなキャラクターイラストが公開された。ショートパンツを履いたパティシエ姿の胡蝶しのぶを見ることができる。【画像】生脚やばい！ショーパン姿の胡蝶しのぶ公開された新イラスト公開されたイラストにネット上では「このままフィギュア化希望説」「こんなお顔のしのぶ様にケーキ運んで貰っちゃったら鼻血ブー間違い無い」