俳優の鈴木福（21）が9日、自身のSNSを更新。手作りのオムライスを披露し、フォロワーから称賛の声が相次いでいる。【写真】「人生でもトップクラスにうまくできた」“自信作”の手作りオムライス披露の鈴木福投稿では、ケチャップが美しくかかったオムライスを手にした写真や、料理単体のアップショットなどを公開。ふっくらとした卵に包まれた仕上がりが印象的で、完成度の高さがうかがえる。 この日は“2月9日＝ふくの日