日々人々の足として働く鉄道。快適な旅を提供するには、車両の美しさ、清潔さは欠かせません。映像は昭和59年（1984年）の2月、夜を徹して車輌の清掃に励む国鉄熊本客車区の人達の様子です。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】国鉄・深夜の客車洗い【昭和59年・1984年】～RKKニュースミュージアム～ 熊本 「ここは、熊本市白藤町にある国鉄の熊本客車区・川尻支区です。午前0時、