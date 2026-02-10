APECの高官会議の式典に出席し、演説する中国の王毅外相＝10日、中国・広州（共同）【広州共同】中国広東省広州で開かれていたアジア太平洋経済協力会議（APEC）の高官会議は10日、最終日を迎えた。中国の王毅外相は式典で演説し、アジア太平洋地域の協力の重要性を訴えた。今年のAPEC議長国を務める中国は国際協調や多国間主義を重視する姿勢をアピールし、影響力を高めたい考え。APEC首脳会議は11月に広東省深センで開催され