東京4R・新馬戦（ダート1600メートル）1番人気ステラデルークス（牡＝鈴木伸、父インカンテーション）が鮮やかに差し切った。スタートを五分に決めると、道中は7番手を追走。直線を向いて大外に導かれるとグングン加速し、最後は後続を5馬身突き放した。鞍上の横山武は「調教からいい背中をしていると思ったけど、レースではさらに良かった。今日は砂を被って、馬群も経験できたし、言うことのないレースができた」と相棒を