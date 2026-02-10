関西テレビは10日、元社長で名誉顧問の巻幡展男（まきはた・のぶお）さんが今月5日に老衰のため死去したと発表した。95歳だった。広島県出身。葬儀告別式は近親者にて密葬として執り行われた。巻幡さんは1958年に関西テレビに入社。1982年6月に取締役に就任し、副社長などを経て1997年に社長に就任した。2001年には副会長に就任し、2005年から名誉顧問を務めていた。